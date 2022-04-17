Есть еще порох: 81-летний Аль Пачино начал встречаться с 28-летней девушкой

В начале апреле голливудский актер Джейсон Момоа поделился фотографией ужина в компании друзей. На снимке отметился и 81-летний актер Аль Пачино, да не один, а в компании с молодой женщиной.

Журналисты разузнали, что 28-летнюю спутницу кинозвезды зовут Нур Альфаллах, она из богатой американо-кувейтской семьи и занята в кинобизнесе. И у пары действительно роман, который начался несколько месяцев назад.

«Пачино и Нур начали встречаться во время пандемии. В основном, она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами, некоторое время была с Миком Джаггером (78-летний рок-музыкант, — Прим. авт.), а затем встречалась с Николасом Берггрюеном (60-летний миллиардер, — Прим. авт.)», — говорит источник издания Page Six. «Она встречается с Алем некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца».

Журналисты запросили у актера и его молодой подруги подтверждения этой информации, но те не ответили.

Напомним, что возрастной актер никогда не был женат, хотя крутил множество романов и даже трижды становился отцом. В 2020 году Пачино прекратил двухлетние отношения с израильской актрисой Мейталь Дохан. Девушка рассказывала в прессе, что ее почти 40-летняя разница в возрасте с артистом стала основной причиной расставания.

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