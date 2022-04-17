«Мечты сбываются»: Оксана Ряска из «Дома-2» предстала с подросшим сыном на руках

Экс-участница проекта Оксана Ряска уже почти год наслаждается материнством.

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув телестройку, уехала жить в США. Уже три с половиной года она находится в Америке, где встретила любимого мужчину и родила сына Семена.

В микроблоге Оксана Ряска дала понять, что до сих пор не может поверить своему счастью.

«3,5 года назад я стояла на этом месте совершенно одна и даже не мечтала о том, что буду позже на этом же месте стоять, но уже с собственным сыном. Мечты сбываются», — написала Оксана Ряска.

Публикацию она сопроводила кадром, на котором предстала с малышом Семеном, одетым в трикотажную синюю курточку с капюшоном.

Напомним, Оксана Ряска впервые стала мамой в июле прошлого 2021 года. Своим поклонникам о материнстве она сообщила только через несколько месяцев, когда в декабре подводила итоги года.

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