«Мечты сбываются»: Оксана Ряска из «Дома-2» предстала с подросшим сыном на руках

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув телестройку, уехала жить в США. Уже три с половиной года она находится в Америке, где встретила любимого мужчину и родила сына Семена.
В микроблоге Оксана Ряска дала понять, что до сих пор не может поверить своему счастью.
«3,5 года назад я стояла на этом месте совершенно одна и даже не мечтала о том, что буду позже на этом же месте стоять, но уже с собственным сыном. Мечты сбываются», — написала Оксана Ряска.
Публикацию она сопроводила кадром, на котором предстала с малышом Семеном, одетым в трикотажную синюю курточку с капюшоном.
Напомним, Оксана Ряска впервые стала мамой в июле прошлого 2021 года. Своим поклонникам о материнстве она сообщила только через несколько месяцев, когда в декабре подводила итоги года.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.