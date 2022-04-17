«Не очень встраиваюсь»: Валерия после концерта в честь дня рождения решила не уходить со сцены

Исполнительница Валерия передумала покидать сцену после недавнего праздничного концерта. Поклонники уверены, что на знаменитость надавил муж.
Иосиф Пригожин считает, что Валерия находится в прекрасной физической форме. Исполнительница записывает общие композиции с молодим артистами.
Но Валерия не согласна с возлюбленным. Певица думает, что не сможет составить конкуренцию молодым артистам, которые больше поют на стриминговых площадках.
«Я как-то не очень понимаю, не очень встраиваюсь в эту тиктоковскую реальность», – высказалась певица в беседе с 5-tv. ru.
Однако после разговора с мужем Валерия задумалась о сохранении карьеры. Так как Иосиф Пригожин захотел приобрести загородный дом и паре нужны материальные средства на дорогую покупку.
Напомним, ранее Валерия похвасталась подарком от внучки. Селин приготовила для бабушки картину. Шульгина нарисовала бабочку под присмотром няни. Валерия осталась в восторге от подарка внучки. Артистка поблагодарила малышку, которая старалась для любимой родственницы.
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