Звезду «Вечных» Барри Кеогана арестовали в Ирландии за пьянство

Актер даже не дебоширил, а просто оказался нетрезвым вне дома.

Ирландский актер Барри Кеоган (сериал «Чернобыль», «Убийство священного оленя», «Вечные», а также Джокер в новом «Бэтмене») арестован у себя на родине за пьянство в общественном месте.

10 апреля стражи порядка Дублина явились по жалобе местного жителя, который рано утром увидел из окна пьяного мужчину на соседнем балконе. Нарушителем оказался 29-летний голливудский актер. Как сообщает ирландское издание Independent, Барри не сопротивлялся аресту, его доставили в участок, провели разъяснительную беседу и отпустили без предъявления обвинений.

Выяснилось, что Кеоган был в гостях у своего родственника, когда его заметили вне дома в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что в Ирландии запрещено пить на улице – для этого есть бары и рестораны.

Напомним, в августе 2021 года на актера напали на улице и порезали ему лицо. При этом актер отказался подавать заявление в полицию.

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