Как похожи: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» показал молодую и красивую маму

Актер и шоумен Вячеслав Мясников поделился редким фото с родительницей.

Шоумен, исполнитель собственных песен и самый музыкальный участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников решил представить подписчикам свою маму.

Повод для этого он выбрал прекрасный – день рождения родительницы.

В микроблоге Вячеслав Мясников разместил снимок, на котором предстал с мамой. Женщина положила голову на плечо своему сыну.

Вероятно, кадр был сделан в гримерке после выступления Вячеслава Мясникова на сцене. На фото он держит в руках охапку цветов и собственный портрет. Судя по всему, и то, и другое – подарки поклонников.

«Дорогая, мама! С днем рождения! Будь здорова и улыбайся почаще», — написал под фото Вячеслав Мясников.

Подписчики шоумена присоединились к поздравлениям, отметив, что у него молодая и красивая мама, на которую он очень похож.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.