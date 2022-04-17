Как похожи: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» показал молодую и красивую маму

Шоумен, исполнитель собственных песен и самый музыкальный участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников решил представить подписчикам свою маму.
Повод для этого он выбрал прекрасный – день рождения родительницы.
В микроблоге Вячеслав Мясников разместил снимок, на котором предстал с мамой. Женщина положила голову на плечо своему сыну.
Вероятно, кадр был сделан в гримерке после выступления Вячеслава Мясникова на сцене. На фото он держит в руках охапку цветов и собственный портрет. Судя по всему, и то, и другое – подарки поклонников.
«Дорогая, мама! С днем рождения! Будь здорова и улыбайся почаще», — написал под фото Вячеслав Мясников.
Подписчики шоумена присоединились к поздравлениям, отметив, что у него молодая и красивая мама, на которую он очень похож.
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