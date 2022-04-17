«Это роковая случайность»: Алексей Мишин прокомментировал падение Евгения Семененко

Тренер Евгения Плющенко – Алексей Мишин – поделился своим мнением по поводу причины падения 18-летнего фигуриста Евгения Семененко.

Мишин уверен, что падение стало результатом желания проявить себя. Тренер думает, что пострадавший спортсмен в дальнейшем не станет заложником собственного страха и усовершенствует технику прыжков.

«Вчерашнее шоу – это замечательное спортивное действо. Атмосфера была на нем настолько эмоциональная, настолько мотивирующая, что все спортсмены начали исполнять сложные прыжки. И первым это был Александр Самарин, который прыгал четверной лутц. Это стремление спортсменов показать самое лучшее и вызвало это неудачное стечение обстоятельств, при котором Женя совершил падение. Это падение связано с желанием сделать выступление ярким, показать свою силу, что естественно для спортсмена», – отметил тренер.

«Мы все желаем ему здоровья. Я думаю, что, несмотря на такое несчастье, показательные шоу будут. Они были, есть и будут. Это роковая случайность», – добавил Мишин в беседе с rsport.ria.ru.

Напомним, ранее врачи озвучили диагноз Евгения Семененко.

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