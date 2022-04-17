Дочь Пугачевой и Галкина Лиза в лавандовом пальто с охапкой верб предстала на памятно фото с братом Гарри

Поклонники вспомнили, как семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина отмечала Вербное воскресенье в России.

Семья Аллы Пугачевой и Максим Галкина уже почти два месяца не была в России. Пара вместе с детьми Гарри и Лизой уехала в Израиль.

Поклонники звездного семейства надеются, что и там пара продолжает прививать своим детям любовь к традициям православия.

В фанатском паблике, посвященном Алле Пугачевой и ее близким, в Вербное воскресенье, которое празднуется 17 апреля, появился архивный снимок Лизы и Гарри Галкиных.

Малыши запечатлены у храма с веточками верб. Лиза Галкина облачена в пальто нежного оттенка лаванды, ее голова покрыта платком. Гарри предстал в темно-синей куртке с золотыми пуговицами.

Напомним, Максим Галкин не так давно заявил, что пока не будет публиковать новых снимков и видео Лизы и Гарри в Сети.

Раньше шоумен делал это регулярно. Поклонники, которые обожают наследников звездной пары, очень расстроены решением Максима Галкина.

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