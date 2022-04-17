Как зефирка: Инна Маликова подчеркнула стройность трендовым костюмом из твида

Исполнительница Инна Маликова разместила в личном микроблоге кадры со съемочной площадки шоу «Скажи, подруга». Примечательно, что для нового выпуска программы знаменитость нарядилась в трендовый твидовый костюм.

Инна Маликова позировала вместе с соведущей Ольгой Орловой. Сестра композитора Дмитрия Маликова отдала предпочтение мини-юбке и укороченному пиджаку из твида. Розово-белая клетка украсила одежду Инны.

Маликова дополнила образ белоснежным топом и кремовыми туфлями на высокой шпильке. Артистка сделала легкую укладку и добавила цепочку.

Орлова, в отличие от соведущей, не стала надевать юбку. Ольга выбрала для передачи красное платье в пол. Ольга дополнила образ черными лаковыми шпильками.

Отметим, что поклонники Инны Маликовой были удивлены. Они не могли поверить, что стройной певице 45:

«Так молодо выглядите», «Инна, вы словно девочка», «Какая красота».

Напомним, ранее Инна Маликова поздравила единственного сына с днем рождения. Певица позировала с наследником Дмитрием Маликовым и его возлюбленной.

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