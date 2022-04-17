Нежность в глазах дедушки: сестра Фриске показала свой семейный завтрак с новорожденной дочкой

Маленькую Луну в этом доме ждали с особым нетерпением.

Папа Жанны Фриске до сих пор не может найти общего языка с Дмитрием Шепелевым и добиться встреч с сыном покойной дочки Платоном. Поэтому свою внучку от второй наследницы Натальи Владимир Борисович ждал с особым нетерпением.

Девочка Луна, по его словам, родилась красивой, здоровой и похожей на своего братика. Теперь ребенок является центром вселенной семьи Фриске.

В своем телеграме Наталья Фриске показала свое утро, которое начинается теперь с момента любования малышкой. На обнародованном снимке ее папа с нежностью изучает лицо крошки и даже собака на его руках, кажется, очарована Луной. «Наш семейный завтрак», — подписала кадры сестра певицы.

Ранее мы писали об отце Луны Фриске. Парикмахер по имени Александр рассекретил себя.

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