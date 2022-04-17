«От моей любимой бусинки»: Валерия осталась в восторге от первого подарка внучки на ее день рождения

Исполнительница Валерия разместила в своем «Телеграме» ролик с малышкой Селин. Внучка знаменитости рисовала бабочку для своей бабушки.
Отметим, что 17 апреля празднует свой день рождения певица Валерия. В торжественный день для семьи Валерии внучка артистки вместе с няней приготовили сюрприз.
Наследница сына Валерии нарисовала разноцветную бабочку в качестве подарка для бабушки. Няня Селин Шульгиной записала ролик, в котором внучка именинницы улыбалась и держала в руках разноцветные карандаши.
«Первый подарок от моей любимой бусинки», – прокомментировала видео Валерия.
«Умничка какая! Красавица, как ее бабулечка!», «Красавица, как бабушка», «Замечательная внучка у вас!», «Ангелочек ваш просто чудо!», – написали восторженные поклонники артистки.
Напомним, ранее Валерию поздравил любимый муж и продюсер Иосиф Пригожин. Возлюбленный артистки назвал ее своей самой главной девочкой и одарил вниманием на долгие-долгие годы.
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