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«От моей любимой бусинки»: Валерия осталась в восторге от первого подарка внучки на ее день рождения

Артистка поделилась роликом, в котором Селин Шульгина поздравляет ее.

«От моей любимой бусинки»: Валерия осталась в восторге от первого подарка внучки на ее день рождения
Валерия. Фото: соцсети

Исполнительница Валерия разместила в своем «Телеграме» ролик с малышкой Селин. Внучка знаменитости рисовала бабочку для своей бабушки.

Отметим, что 17 апреля празднует свой день рождения певица Валерия. В торжественный день для семьи Валерии внучка артистки вместе с няней приготовили сюрприз.

Наследница сына Валерии нарисовала разноцветную бабочку в качестве подарка для бабушки. Няня Селин Шульгиной записала ролик, в котором внучка именинницы улыбалась и держала в руках разноцветные карандаши.

«Первый подарок от моей любимой бусинки», – прокомментировала видео Валерия.

«Умничка какая! Красавица, как ее бабулечка!», «Красавица, как бабушка», «Замечательная внучка у вас!», «Ангелочек ваш просто чудо!», – написали восторженные поклонники артистки.

Напомним, ранее Валерию поздравил любимый муж и продюсер Иосиф Пригожин. Возлюбленный артистки назвал ее своей самой главной девочкой и одарил вниманием на долгие-долгие годы.

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