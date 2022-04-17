Спасибо за успех: Борис Моисеев щедро отблагодарил Аллу Пугачеву

Недавно стало известно, что разбитый инсультом Борис Моисеев завещал свои роскошные апартаменты в Латвии Кристине Орбакайте. У артиста нет ни жены, ни детей, а старшую наследницу Аллы Пугачевой он частенько называет дочкой.
Борис Моисеев на самом деле очень тепло относится к заслуженной артистке, когда-то он ездил вместе с ней на гастроли и прервал свое многолетнее затворничество только ради ее юбилея в прошлом году. Бывший танцор разбит инсультом и очень не любит показывать публике, как выглядит в настоящее время.
Поэтому близкие к окружению знаменитостей ни капли не удивились такому решению.
«Если он и отписал квартиру Кристине, то я думаю, что это правильный шаг. Во-первых, кому оставлять? Частично это благодарность Алле Борисовне Пугачевой, которая очень сильно повлияла на его успех», — процитировала звездного промоутера Сергея Лаврова «Экспресс газета».
Отметим, что именно благодаря Алле Пугачевой о Борисе Моисееве узнала широкая публика. В 70-е годы певица заметила необычного танцора и пригласила в свой коллектив.
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