«Меня утвердили»: Анна Горшкова рассказала, как Анастасия Макеева забрала у нее роль

Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Горшкова вспомнила, как отказала Карену Шахназарову и подарила роль Анастасии Макеевой.

Режиссер предлагал Горшковой главную роль в фильме «Всадник по имени Смерть». Картина вышла на экране в 2004 году. Но Горшкова там появилась в качестве исполнительницы роли Зинаиды Рогозниковой. А главная роль ушла к Анастасии Макеевой.

«Карен Георгиевич пригласил меня на пробы на главную героиню, которую потом сыграла Анастасия Макеева. Меня утвердили на эту роль. Однако в процессе проб весь сценарий мне не показывали, а когда я его увидела и прочитала… там было столько откровенных сцен! Мне было 20 лет, я настолько засмущалась и поняла, что не могу на это пойти. Пришла к Шахназарову, а он сказал, что я буду об этом жалеть, кстати, был абсолютно прав!», – рассказала Горшкова.

Как оказалось, режиссер вырезал все пикантные сцены и отдал роль Анастасии Макеевой. Тогда Анна Горшкова действительно пожалела, что не согласилась сниматься.

«Пришла на премьеру и каково же было мое удивления, когда не увидела на экране ни одной сцены, которая была прописана в сценарии. Вот тут я реально пожалела!», – призналась 38-летняя Горшкова в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Напомним, ранее поклонники актрисы Анны Горшкова обсудили ее изменившуюся внешность. По словам фанатов артистки, Горшкова прибегла к косметологическим и хирургическим вмешательствам.

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