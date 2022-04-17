Сняли возле роддома: как выглядит отец новорожденной дочки сестры Фриске

Родная сестра Жанны Фриске Наталья, которая тоже некоторое время выступала в составе коллектива «Блестящие», недавно родила девочку. Малышку она назвала Луной с ударением на первый слог.

Наталья тщательно скрывала, кто является отцом ее ребенка, в Сети даже муссировать слухи о том, что она пошла на искусственное оплодотворение. Однако Фриске упорно не раскрывала родственных связей своей наследницы. И вот час откровений настал – журналисты НТВ с программой «Ты не поверишь!» подловили Наталью на выписке из роддома.

Встретил молодую маму и дочь парикмахер по имени Александр Титов, который подтвердил свое отцовство.

«Я не могу передать ощущения. Это великолепно!» — поделился волнениями молодой отец.

В программе рассказали, что Титов старше Фриске на два года, работает в салоне красоты. Папа Натальи Владимир Борисович рассказал, что у его дочери и Александра сейчас какие-то проблемы в отношениях, хотя до этого дружно жили вместе и с нетерпением ждали ребеночка.

«Он мне каждый день звонит, спрашивает, что да как», — поведал отец Фриске.

По его словам, малыш является долгожданным ребенком как для дочки, так и для ее экс-возлюбленного.

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