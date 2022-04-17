«Должны быть у каждой»: Брухунова прошлась по Москве в джинсах, которые нахваливала Хромченко

Татьяна Брухунова отметилась на променаде по Москве в трендовых джинсах-трубах, о которых ранее высказывалась Эвелина Хромченко.

«Джинсы-трубы должны быть у каждой женщины, особенно в нынешнем сезоне», — говорила ведущая в одном из выпусков шоу.

Модные джинсы отлично подают фигуру, хорошо прячут погрешности и объемы фигуры, если таковые имеются. Кроме того, такие брюки из денима удлиняют ноги и легко вписываются в любые образы.

Жена Евгения Петросяна также выбрала свободное укороченное пальто и уютные серые ботинки на низком каблуке.

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