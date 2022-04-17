Кожа как основной тренд: Шена Шульгина показала новый образ в черно-белых тонах

Дочь певицы Валерии – Шены Шульгина – опубликовала в личном микроблоге кадры своего нового образа с трендовыми элементами.

Кожаные вещи уже не первый сезон остаются популярными среди звездных модниц. Вот и наследница артистки Валерии выбрала свободные брюки из черной кожи. Шена добавила к ним рубашку с пышными рукавами белоснежного оттенка.

Шульгина дополнила образ в черно-белых оттенках кепкой из такого же материала, как брюки с защипами. А в качестве обуви Шульгина отдала предпочтение ботфортам на квадратном каблуке и платформе с рельефной подошвой.

«Мои друзья долго вчера пытались понять, какого персонажа я им напоминаю… Вы поняли?» – поинтересовалась Шульгина.

«Почему-то сразу подумала про Чарли Чаплина», «Анастасия из одноименного мультика», «Марув?», – предположили поклонники Шены.

Напомним, ранее Шена Шульгина вспомнила, как встречалась с абьюзером. Артистка отметила, что вовремя заметила признаки жестокости и манипуляции со стороны возлюбленного и вышла из отношений.

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