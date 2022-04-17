«Еще больше рад»: Безруков показал жену с округлившимся животом

Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в 2016 году. Она подарила звезде «Бригады» троих детей – дочь Машу, сыновей Степана и Васю. Несколькими днями ранее Матисон решила рассказать пользователям Сети ее историю любви с мужем. А накануне актер опубликовал в своей соцсети снимок с женой, заинтриговав фанатов.

«Рад, что идея #lovestoryбезруков получила такую мощную поддержку с вашей стороны. И еще больше рад тому, что Аня уже начала писать нашу совместную историю. Показала мне вчера первый пост — это же целая глава книги! Решил оформлять Анины тексты в виде статей ВКонтакте», — признался многодетный отец.

Поклонники семейной пары заметили что на фото у Анны явно округлившийся живот. Правда, пока неизвестно, свежий это снимок или же Безруков решил поделиться архивным фото.

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