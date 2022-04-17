Ничего не меняется: Меган Маркл открыто оскорбила Елизавету II

Герцоги Сассекские прибыли в Европу впервые за последние два года.

Два года назад Меган Маркл и принц Гарри перебрались в США, предварительно отказавшись исполнять королевские обязанности. На днях они решили впервые за это время выбраться в Европу.

Сначала герцоги Сассекские навестили королеву и принца Чарльза в Виндзорском замке, а затем отправились в Гаагу, где проходят игры для военным, идейным вдохновителем которых является Гарри.

Как прошла встреча Ее Величества с внуком и его женой – остается загадкой. Но то, что Меган в очередной раз открыто оскорбила Елизавету II – остается фактом. Дело в том, что экс-актриса отказалась показать Ее Величеству правнучку Лилибет.

Напомним, малышка родилась в начале июня прошлого года в США.

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