Не сложилось с Табаковым: почему на самом деле Бероеву пришлось покинуть МХТ

Егора Бероева в свое время пригласил в театр Олег Ефремов.

Актер Егор Бероев попал в МХТ сразу после окончания театрального училища имени Щепкина. Для молодого артиста – большая удача.

В 1998 году его пригласил работать в театр Олег Ефремов, который сразу разглядел в нем талант. Егор Бероев моментально стал получать главные роли и даже дебютировал в МХТ, играя Федора Годунова в спектакле «Борис Годунов». Однако, когда место Олега Ефремова занял Олег Табаков, довольно быстро уволился из театра.

«Ушел из театра, потому что как-то не сложилось с Олегом Павловичем, но я ему очень благодарен, он меня многому научил — прекрасный мастер! Меня там сильно загружали, поэтому не мог сниматься. Олег Павлович понял, что мне лучше не быть в театре», — сказал Егор Бероев в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.

Муж Ксении Алферовой заверил, что никакого скандала между ними не произошло и в целом это было правильное решение Олега Табакова. Покинув стены театра Егор Бероев стал очень популярным и востребованным в кино, а о МХТ у него остались теплые воспоминания.

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