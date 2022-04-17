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«Моя любимая девочка!»: Пригожин трогательно поздравил с 54-летием Валерию

17 апреля певица Валерия отмечает именины.

«Моя любимая девочка!»: Пригожин трогательно поздравил с 54-летием Валерию
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Певица Валерия накануне своего дня рождения устроила масштабный концерт в московском «Крокусе». Звезде 17 апреля исполнилось 54 года.

Валерия. Фото: соцсети

Одним из первых поспешил поздравить Валерию ее муж Иосиф Пригожин.

«С днем рождения, моя любимая девочка! Горжусь тобой не только как певицей, но и как настоящим человеком. Хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Я со своей стороны сделаю все от меня зависящее», — написал он в своем телеграме.

Отметим, что Валерия всерьез задумалась о завершении карьеры и уходе на пенсию. Звезда хочет полностью посвятить свою жизнь дому и воспитанию внучки. Однако Иосиф Пригожин уверен, что его жена рано говорит об этом.

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