«Моя любимая девочка!»: Пригожин трогательно поздравил с 54-летием Валерию

Певица Валерия накануне своего дня рождения устроила масштабный концерт в московском «Крокусе». Звезде 17 апреля исполнилось 54 года.
Одним из первых поспешил поздравить Валерию ее муж Иосиф Пригожин.
«С днем рождения, моя любимая девочка! Горжусь тобой не только как певицей, но и как настоящим человеком. Хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Я со своей стороны сделаю все от меня зависящее», — написал он в своем телеграме.
Отметим, что Валерия всерьез задумалась о завершении карьеры и уходе на пенсию. Звезда хочет полностью посвятить свою жизнь дому и воспитанию внучки. Однако Иосиф Пригожин уверен, что его жена рано говорит об этом.
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