«Я сына поддержал»: муж Елены Яковлевой вслед за наследником набил себе татуировку

По словам Валерия Шальных, есть наколка и у его жены.

Муж актрисы Елены Яковлевой Валерий Шальных, который уже десять лет не играет в кино, а приглядывает за их общим домом, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что вслед за сыном набил себе татуировку.

«Я сказал своему сыну, что сводить татуировки больно и муторно. Сказал, что сводить не надо. Я сына поддержал. Сам себе на руку набил татуировку. Пришел однажды к мастеру и говорю: «Вот тоже хочу себе татуировку». Валерий Шальных

Как заметил Валерий Шальных, есть татуировки и у его любимой супруги Елены Яковлевой. «У жены одна татуировка на спине», — признался он.

Напомним, что у сына звезд Дениса Шальных огромное количество татуировок на теле. При этом он свел татуировку гроба с лица. Остальные татуировки оставил.

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