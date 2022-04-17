Правильные десерты: как приготовить кокосовые сырники
Видео
Квартиры и дача Аллы Пугачевой
Видео

«Я сына поддержал»: муж Елены Яковлевой вслед за наследником набил себе татуировку

По словам Валерия Шальных, есть наколка и у его жены.

«Я сына поддержал»: муж Елены Яковлевой вслед за наследником набил себе татуировку
Елена Яковлева с сыном. Фото: соцсети

Муж актрисы Елены Яковлевой Валерий Шальных, который уже десять лет не играет в кино, а приглядывает за их общим домом, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что вслед за сыном набил себе татуировку.

Валерий Шальных
Валерий Шальных. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я сказал своему сыну, что сводить татуировки больно и муторно. Сказал, что сводить не надо. Я сына поддержал. Сам себе на руку набил татуировку. Пришел однажды к мастеру и говорю: «Вот тоже хочу себе татуировку».

Валерий Шальных

Как заметил Валерий Шальных, есть татуировки и у его любимой супруги Елены Яковлевой. «У жены одна татуировка на спине», — признался он.

Напомним, что у сына звезд Дениса Шальных огромное количество татуировок на теле. При этом он свел татуировку гроба с лица. Остальные татуировки оставил.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Валерий ШальныхДенис ШальныхЕлена ЯковлеваЕлена Яковлева последние новостиПрограмма "Ты не поверишь!"