Без комплексов: Лолита сорвала с себя юбку во время выступления на сцене

На большом сольном концерте Лолиты в Москве собрались тысячи ее фанатов. Изрядно похудевшая в последнее время певица отжигала на сцене, периодически меняя наряды.

В какой-то момент она появилась перед публикой в юбке в пол, которую в какой-то момент эмоционально сорвала с себя. При этом 58-летняя артистка осталась в облегающем искрящемся комбинезоне.

Публика не уставала рукоплескать певице, одаривая букетами цветов.

Напомним, последний месяц Милявская переживала жуткий стресс, пока ее мама и дочь Ева находились в Киеве. Позже певице удалось воссоединиться с родными.

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