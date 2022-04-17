Дорогой подарок: Меган Маркл покрасовалась на публике в часах покойной принцессы Дианы

После двух лет жизни в США Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Европу. Они навестили Елизавету II в Лондоне, а позже отправились в Гаагу, где проходят игры для бывших и действующих военнослужащих, ставших инвалидами на службе.
На церемонии открытия турнира Меган блистала в белоснежном костюме с широкими брюками и в золотых украшениях. Внимательные зрители отметили, что герцогиня красовалась в часах принцессы Дианы. Аксессуар ювелирного дома Cartier принц Гарри подарил своей избраннице в день свадьбы в мае 2018 года.
Напомним, в апреле 2020-го принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и перебрались жить в Калифорнию.
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