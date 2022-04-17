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Все ради хайпа? Моргенштерна и Дилару подозревают в обмане

На днях стало известно, что пара разводится.

Все ради хайпа? Моргенштерна и Дилару подозревают в обмане
Моргенштерн. Фото: Global Look Press

Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу в последний день лета прошлого года. Осенью пара перебралась в Дубай, а на днях стало известно, что они разводятся. Это подтвердила сама Дилара.

Моргенштерн и Дилара
Моргенштерн и Дилара. Фото: соцсети

Однако сразу несколько телеграм-каналов сообщили, что экс-супруги по-прежнему живут вместе. В соцсетях появились кадры с концерта рэпера в Израиле, на котором присутствовала Дилара. После концерта Моргенштерн и Зинатуллина сели в автомобиль и уехали вместе.

В Сети подозревают, что рэпер и его спутница могли придумать историю с разводом для продвижения нового трека музыканта «Се ля ви».

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