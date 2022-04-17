«Ухаживать за кустиками»: стало известно, кто занял замок Пугачевой и Галкина после их отъезда в Израиль

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин со своими двойняшками Лизой и Гарри экстренно уехали в Израиль. Семья остановилась в Кесарии. Недавно стало известно, что в ближайшее время они возвращаться точно не собираются. Примадонна подыскивает школу для детей, а шоумен запланировал ряд концертов на начало лета.

За замком в деревне Грязь теперь присматривают внук Аллы Борисовны Никита Пресняков и его жена Алена Краснова. Судя по всему, роскошный особняк, стоимость которого специалисты оценивают в 10 миллионов долларов (по нынешнему курсу — около 800 миллионов рублей), пришелся по вкусу наследнику певицы и его избраннице.

«Никита с женой Аленой, повар ее так там и остался. Аллы нет, поэтому следить за порядком на участке некому, никто же не контролирует. А ухаживать нужно за кустиками, сухие листья собирать, — объяснила МК.ru экс-сотрудница Аллы Борисовны Людмила Дороднова.

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