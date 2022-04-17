Краткое послание: Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь

Иван Ургант отметил свой 44-й день рождения 16 апреля. В этот день он впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. В своей соцсети шоумен оставил краткое послание, написав всего две цифры – «44/10».

Несколькими днями ранее шоу «Вечерний Ургант» исполнилось десять лет. Команда программы обратилась к телезрителям с речью.

«Сегодня нашей программе исполняется 10 лет! Это приличный возраст для телевидения, но далеко не преклонный. Мы поздравляем и благодарим всех наших зрителей. Спасибо вам! Мы благодарим всех наших критиков. Спасибо вам!» — гласит сообщение. больше по теме Под псевдонимом Жан-Мишель: кем работал Иван Ургант до того, как появился на телевидении Шоумен получил актерское образование.

Напомним, «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, убрали из эфирной сетки Первого канала в конце февраля в связи с мировой обстановкой.

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