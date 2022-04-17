Как выглядит муж Елены Яковлевой, который больше 10 лет не появляется в кино и театре

Валерий Шальных давно ведет размеренную жизнь в деревне.

Актриса Елена Яковлева дважды была замужем. Первым ее мужем был актер Сергей Юлин, брак с которым продержался полгода. А со вторым мужем Валерием Шальных артистка отправилась в ЗАГС в 1990 году после пяти лет проживания в фактическом браке.

Карьеру Шальных забросил десять лет назад. Теперь он не снимается в кино и не играет в театре. Мужу Яковлевой больше по душе размеренная сельская жизнь. Он живет как обычный пенсионер: встает с первыми петухами, зимой чистит снег, а весной и летом стрижет газон на участке, выращивает овощи и фрукты.

Дом в селе супруги строили с нуля. А главные там – многочисленные домашние питомцы артистов. Йоркширский терьер Алекс, английский бульдог Тоша и метис овчарки Ярик являются всеобщими любимцами.

Елена Яковлева большую часть времени проводит в своей московской квартире, так как до нее быстрее добираться после спектаклей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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