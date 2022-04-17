Звездные соседи: стало известно, кто впервые вывел Ивана Урганта на сцену

Ивану Урганту исполнилось 44 года. День рождения он отметил 16 апреля. Шоумен родился в звездной семье – его родители, бабушка и дедушка были актерами, но впервые на сцену его вывел… сосед.

С раннего детства Ваню воспитывала бабушка Нина Ургант. Они часто бывали на даче, где еще совсем маленький Ваня начал дружить со звездными соседями. Среди них был и актер Андрей Краско, который впервые вывел мальчика на сцену, точнее, вынес.

«Андрюша был мне невероятно родным. Он, кстати, первый человек, который вывел (вернее, вынес) меня на сцену. Мне было месяца три-четыре, он играл в спектакле «Братья и сестры», и мама меня Андрюше доверила. Дали мне хлебную корочку в руки, чтобы не плакал, и так я играл младенца», — говорил в одном из своих интервью «КП-Петербург» Иван Ургант.

Так, Андрей Краско на всегда остался для Вани отцом, а Иван Краско – добрым дедушкой.

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