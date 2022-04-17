«Семья в сборе»: Макеева показала, как выглядит ее счастье

Актриса с мужем, пасынком и его подругой отметились в Санкт-Петербурге.

Накануне Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым, пасынком Андреем и его подругой Ульяной отметились в Санкт-Петербурге. Визит в северную столицу был связан с тем, что актриса задействована в спектаклях «Демон Онегина», где она играет Татьяну Ларину.

В свободное время все четверо отметились на прогулке по городу. Снимками актриса поделилась в своем телеграм-канале.

«Семья в сборе. Счастье есть. Солнце, полдня свободных и прогулка с любимыми», — пописала яркие кадры Макеева.

Напомним, буквально через месяц Анастасия и Роман отметят первую годовщину семейной жизни.

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