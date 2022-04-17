Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поделились единственной фотографией со свадьбы

Шеф-повар Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц разместили в своих социальных сетях лишь одну фотографию с празднования свадьбы.

Знаменитости не стали фотографировать каждую деталь на свадьбе. Бруклин Бекхэм и модель Никола Пельтц решили продать фотографии с одного из главных мероприятий в их жизни только журналу Vogue.

Гостям на свадьбе тоже нельзя было делиться кадрами с мероприятия. И вот недавно Никола Пельтц все же опубликовала одно фото, где был запечатлен день свадьбы Бруклина и его возлюбленной.

Пельтц опубликовала фото «кнопочных» телефонов. Только ими пользовались молодожены в день свадьбы.

«Наши свадебные телефоны и единственные личные фотографии, которые мы сделали», — написала в своем микроблоге Никола.

Напомним, ранее стало известно о том, как прошла свадьба Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма. Диджеем на торжестве по просьбе отца жениха стал рэпер Снуп Догг. А всего на свадьбу было потрачено три миллиона долларов.

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