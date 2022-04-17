Джентльмен с букетом: младший сын певицы Валерии приехал на концерт своей мамы с женой

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Певица продолжает активно работать. Она уже не первый сезон участвует у шоу «Маска» в качестве члена жюри.

Примечательно, что артистка может похвастаться стройной фигурой. Она часто хвастается новыми образами. А вот 16 апреля звезда дала большой концерт в Москве накануне своего дня рождения.

Выступление состоялось в «Крокус Сити Холл». Валерия исполнила свои хиты и новые треки. Певица щегольнула в черном костюме с модными брюками-трубами. На концерт приехал младший сын артистки Арсений Шульгин вместе с женой Лианой.

Он приготовил большой букет цветов для мамы. Невестка звезды осталась в восторге от голоса своей свекрови. Она осыпала ее комплиментами.

Полный зал зрителей искупал Валерию в овациях. Многие поделились впечатлением в соцсетях. «Какая красотка», «Просто шикарный голос», «До чего стройная», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что Арсений уже подарил маме внучку Селин. Старший сын певицы тоже женат, но уехал жить заграницу. А вот дочка Анна взяла псевдоним Шена и тоже строит карьеру певицы.

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