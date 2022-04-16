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«Неужели это вы?»: Юлия Савичева показала, какую стрижку носила в школьные годы

Артистка опубликовала снимок из детского альбома.

«Неужели это вы?»: Юлия Савичева показала, какую стрижку носила в школьные годы
Юлия Савичева. Фото: личный архив певицы

Исполнительница Юлия Савичева разместила в личном микроблоге архивную фотографию. На ней знаменитость с короткой стрижкой позировала со своими одноклассниками.

Примечательно, что Савичеву с трудном можно было узнать на фото. В последнее годы у артистки не меняется прическа. Юлия носит длинные рыжие волосы. А в школе у Савичевой была короткая стрижка. Волосы Юлии даже не достают подбородка.

«Узнали? Интересно, сможете угадать, сколько мне лет на фото?», – поинтересовалась Юлия у своих поклонников.

На снимке у Савичевой был составлен модный лук из шарфа с леопардовым принтом и свитером серого оттенка.

Юлия Савичева
Юлия Савичева в школьные годы. Фото: личный архив певицы

«Неужели это вы? Прическа делает неузнаваемой», «Так сильно поменялась», «Такая малышка тут еще», «Какая забавная фотография», – написали фолловеры Савичевой.

Напомним, ранее Юлия Савичева рассказала, как ей удается поддерживать связь с дочерью на расстоянии. Наследница певицы живет в Португалии.

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