Экс-асистентка Эмбер Херд рассказала о чрезмерной агрессивности актрисы

Бывшая личная ассистентка артистки Эмбер Херд – Херд Кейт Джеймс – назвала знаменитость не самой спокойной особой.

Отметим, что на днях состоялось очередное судебное заседание артистов Эмбер Херд и Джонни Деппа. На нем бывшая жена исполнителя главной роли в фильмах о приключениях Джека Воробья обвинила актера в сексуальном насилии. Хотя планировалось обсуждение иска о клевете, который ранее был выдвинут Джонни Деппом против Эмбер Херд.

На этот раз свидетелем защиты Джонни Деппа стала бывшая ассистентка Эмбер Херд. По ее словам, актриса часто вела себя агрессивно. Также помощница Херд не видела порезов или синяков на блондинке, когда Эмбер обвиняла бывшего возлюбленного. Сообщили thesun.co.uk.

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Напомним, ранее на судебном разбирательстве Эмбер Херд и Джонни Деппа должен был выступить Илон Маск. Бизнесмен некогда состоял в любовных отношениях с актрисой. Поэтому он мог рассказать суду об особенностях характера знаменитости.

Илон Маск планировал выступать в поддержку Джонни Деппа.

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