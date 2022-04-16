Неожиданно в «Холостяке»: Адилет влюбился в участницу, которую выгнал Гранков

В субботу, 16 апреля, на ТНТ стартовал шестой выпуск популярного шоу «Холостяк». И страсти на проекте накаляются. В прошлый раз, напомним, Александр Гранков решил расстаться с танцовщицей Софьей Мацулевой. Фермер признался девушке, что испытывает к ней исключительно дружеские чувства.

Однако сегодня Мацулева снова появилась на проекте! Девушку вернул в шоу второй главный герой Димаш Адилет.

Участницы «Холостяка», конечно, были в шоке. Некоторые предположили, что инвестор из Женевы сделал это для того, чтобы получать от нее информацию на других девчонок.

Димаш же пригласил Софью на романтическое свидание. Они поехала кататься на лодке. Молодые люди открылись друг другу с новой стороны, и Димаш признался, что начал испытывать к танцовщице чувства.

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