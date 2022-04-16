Возвращение Меган Маркл и принца Гарри в Европу расстроило принца Чарльза

Сын Елизаветы II был не рад визиту родственников, которые переселились в США.

Во время планового визита в Нидерланды принц Гарри и Меган Маркл отправились в Лондон. Однако не все члены королевской семьи хотели встретиться с родными, которые теперь живут в Америке. Например, принц Чарльз.

Герцоги Сассекские сложили с себя королевские полномочия и не собирались возвращаться на родину. Однако недавний визит в Нидерланды привел Меган Маркл и принца Гарри в Лондон.

Брат принца Гарри вместе с женой проигнорировали приезд родственников из США. А принц Чарльз и вовсе расстроился, узнав о визите сына и невестки.

Близкий к королевской семье отметил, что принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз и герцоги Сассекские напряженно общались в течение 15 минут. По словам инсайдера, Гарри и его отец почти не общались в поседений месяц.

Напомним, принц Чарльз получил от королевы Елизаветы II поручение выполнять некоторые обязанности. Такое решение Ее Величество приняла после ухудшения состояния здоровья.

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