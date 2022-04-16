Вместе на празднике: Кристина Орбакайте поделилась редким фото со знаменитым папой

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Ее воспитала Алла Пугачева. Благодаря легендарной певице она часто еще в юном возрасте оказывалась на фестивалях и за кулисами концертов.

Теперь Кристина и сама знаменитая артистка. Она не только поет, но и играет в кино. Не так давно певица устроила гастроли в России, выступив в ряде городов. А вот 15 апреля она в соцсети поздравила маму, которая находится в Израиле, с 73-летием.

А вот 16 апреля отмечает день рождения ее папа Миколас Орбакас. Он был первым мужем Аллы Борисовны. С цирковым артистом она прожила четыре года.

И даже спустя время певица тепло отзывается о бывшем возлюбленном, вспоминая, как они отдыхали вместе в другой стране в доме Орбакаса. А вот Кристина опубликовала редкий кадр из детства, где папа держит ее на руках на утреннике. Тогда она была совсем маленькой.

«С днем рождения, папуля! Помню, ты взял меня на Новогоднюю елку», — написала звезда.

Поклонники отметили, что ее папа очень красивый. Ему исполнилось 77 лет. Примечательно, что Пугачева потом была в браке с кинорежиссером Александром Стефановичем, а также продюсером Евгением Болдиным и певцом Филиппом Киркоровым. Но только в 2011 голу певица заключила брак с Галкиным. Теперь у Кристины подрастают брат и сестра — двойняшки Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать.

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