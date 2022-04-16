Падает, но с улыбкой: Рита Дакота похвасталась новым увлечением дочери

Исполнительница Рита Дакота разместила в своем «Телеграмме» кадры с дочкой Мией. Наследница знаменитости каталась на скейте вместе с тренером.

Рита Дакота теперь живет с бойфрендом и дочерью на Бали. Именно там наследница Риты Дакоты обучается в детском саду, занимается медитациями. А с недавнего времени малышка Мия Соколовская стала кататься на скейтборде.

Рита Дакота похвасталась своей маленькой умницей. Мие только четыре года. Но девочка бес страха и сомнений встает на доску и старается ездить без тренера.

«Мия теперь скейтерша», – Рита Дакота

Исполнительница показала, как Мия ездит по ровной поверхности и поднимается на специальную возвышенность. Соколовская, конечно, падала. Но при этом девочка в розовых наколенниках оставалась веселой и непринужденной.

От этого Рита Дакота еще больше гордилась своей дочерью.

Напомним, ранее Рита Дакота рассказала о болезни бойфренда. Клипмейкер Федор Белогай, как сама Рита вместе с дочкой, заразился лихорадкой Денге.

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