«Пропадала на три дня»: Рома Жуков рассказал, почему на самом деле развелся с женой

Несколько лет назад певец Рома Жуков развелся с женой Еленой, с которой прожил в браке 13 лет. У них осталось шестеро детей, пятеро из которых теперь живут с мамой в московской двухкомнатной квартире. А старший сын Никита переехал к папе за МКАД.

В шоу «Секрет на миллион» артист признался, что не был счастлив в первом браке. По его словам, все было по-разному.

«Лена могла уехать на три дня к подруге и даже не звонить. Много гуляла она, я так устал от этого, — рассказал Жуков. – Так было на протяжении двух последних лет. Я пытался искать ее, когда та пропадала, но она сбрасывала».

Сейчас Жуков женат на модели Ольге Илларионовой, которая младше его на 25 лет. Вместе они открыли магазин для взрослых.

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