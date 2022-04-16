Стало известно, какие алименты Рома Жуков платит бывшей жене

Рома Жуков развелся со своей бывшей женой Еленой несколько лет назад. В браке супруги родили шестерых детей, пятеро из которых сейчас живут с мамой, а старший сын перебрался в дом папы за МКАД.

Елена утверждает, что Рома ей практически не помогает с детьми. Якобы он не оплачивает ипотечный кредит, коммуналку и женщину выгоняют на улицу сотрудники банка.

Молодая жена Ромы Жукова Ольга в шоу «Секрет на миллион», в свою очередь, сообщила, что в месяц певец платит бывшей жене и детям около 200 тысяч рублей. Но и этого им мало.

«Они мне все звонят каждый день, постоянно просят деньги. То на телефоны им положи, то на школьные карты, то приготовить им надо что-то вкусненькое, я постоянно перевожу деньги. Это я и подарки не считаю», — рассказывает Жуков Лере Кудрявцевой.

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