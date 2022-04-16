Почему бывшую жену Ромы Жукова вместе с шестерыми детьми выгоняют из дома

Бывшая жена певца Ромы Жукова Елена заявила в шоу «Секрет на миллион» о том, что ее выгоняют из двухкомнатной квартиры вместе с шестерыми детьми. А причина в том, что ее бывший супруг не платит ипотечный кредит за недвижимость.

«Перед нами поставили задачу: если в течение месяца мы не оплатим 9 миллионов рублей, то квартиру заберут. Поэтому мы потихоньку съезжаем», — рассказывает Елена.

Изначально, в месяц за квартиру нужно было выплачивать 101 тысячу рублей. Однако Елена утверждает, что Рома давно это не делал.

При этом Жуков утверждает обратное. Он говорит, что у женщины имеется в наличие однокомнатная квартира, которую она может продать и погасить долг по ипотеке.

«Но она назло мне это не делает», — добавил певец.

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