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Трехэтажный таунхаус: в каких условиях Рома Жуков живет с молодой женой

Певец перебрался за МКАД.

Трехэтажный таунхаус: в каких условиях Рома Жуков живет с молодой женой
Звезда 90-х Рома Жуков. Фото: НТВ

Звезда 90-х Рома Жуков женился два года назад на модели Ольге Илларионовой. Певец перебрался с супругой за МКАД. Они купили трехэтажный танхаус, на территории которого имеется зона для мангала, беседка и бассейн.

Дом Ромы Жукова. Фото: НТВ
Дом Ромы Жукова. Фото: НТВ

Общая площадь дома – 170 квадратных метров. В нем имеется просторная гостиная, четыре спальни, два санузла и кухня-столовая.

Дом Ромы Жукова. Фото: НТВ
Дом Ромы Жукова. Фото: НТВ

Жуков и Илларионова не стали заключать брачный договор. Таунхаус оформлен на двух владельцев поровну.

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