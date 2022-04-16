Трехэтажный таунхаус: в каких условиях Рома Жуков живет с молодой женой

Звезда 90-х Рома Жуков женился два года назад на модели Ольге Илларионовой. Певец перебрался с супругой за МКАД. Они купили трехэтажный танхаус, на территории которого имеется зона для мангала, беседка и бассейн.

Общая площадь дома – 170 квадратных метров. В нем имеется просторная гостиная, четыре спальни, два санузла и кухня-столовая.

Жуков и Илларионова не стали заключать брачный договор. Таунхаус оформлен на двух владельцев поровну.

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