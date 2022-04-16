«Да не подруга я ей была!»: молодая жена Ромы Жукова оправдалась за то, что разбила семью певца

Исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков два года назад женился на модели Ольге Илларионовой, которая младше его на 25 лет. Девушка была знакомой бывшей супруги певца Елены. Она несколько раз приезжала на семейные праздники и всячески общалась с ней.

При этом Ольга настаивает на том, что семью не разбивала и не уводила отца от шестерых детей.

«Они не жили вместе, когда мы начали встречаться. У них уже год как был полный разлад. Да и не подруга мне была Лена, мы просто общались», — отметила Илларионова в шоу «Секрет на миллион».

При этом Ольга утверждает, что Елена болезненно приняла новость о новом романе Жукова. По словам модели, женщина ей угрожала расправой, и не раз.

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