Как выглядит новая жена Ромы Жукова, которая младше певца на 25 лет

Девушка занимается бизнесом, который ей подарил певец.

Звезда 90-х Рома Жуков женился второй раз на модели Ольге Илларионовой. Певец развелся с матерью своих шестерых детей Еленой и через год решил сойтись с молодой красавицей.

Девушка младше супруга на 25 лет, но это не мешает им строить личное счастье.

«Я вообще не чувствую разницу в возрасте, — признается артист. – Через 15 лет я буду молодым дедом».

Сейчас Ольга занимается бизнесом. Жуков подарил ей магазин для взрослых.

Кстати, Ольга была знакомой бывшей жены Елены. Многие поклонники пары считают, что девушка увела певца из семьи намеренно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.