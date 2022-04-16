«Роскошный»: Рудковская показала завтрак девятилетнего сына Плющенко в номере, где жил Есенин

Яна Рудковская является известным продюсером. Она работает с Димой Биланом, Юлианой Карауловой и другими певцами. Сама светская львица счастлива в браке с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

У них подрастают сыновья: девятилетний Саша, которого родные зовут Гном Гномыч, а также годовалый Арсений. Она не скрывает, что любит жить на широкую ногу и покупает дорогостоящие наряды всем членам семьи.

А вот недавно Яна решила провести время в Санкт-Петербурге. Примечательно, что она занимается с сыном, который пошел по стопам отца и тоже стал фигуристом. Мальчик участвует в ледовом шоу своих родителей.

Не раз Рудковскую критиковали, считая, что она лишает наследника счастливого детства. Но ранее звезда показала, сколько у него игрушек дома. Теперь она засняла его завтрак в отеле. На столе были сладости, фрукты, ягоды, а также цветы в вазе.

«Роскошный и плотный завтрак в любимой перед нашим ледовым шоу! Следующий прием пищи только после окончания шоу!» — отметила Яна. «Ничего не хочешь рассказать? Кто здесь раньше жил», — спросила она. «Есенин», — ответил Гном Гномыч.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Саша вырос. «Безумно красиво и очень аппетитно», «Хочу такой завтрак тоже», «Королевский завтрак, приятного аппетита», «У вас как всегда самые красивые и аппетитные завтраки», «Аристократы… как ни крути», «Красивый мальчик», — прокомментировали пост подписчики.

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