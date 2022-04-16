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«Примеряю спальник»: Любовь Толкалина заявила о намерении покинуть Россию

Звезда сообщила об этом событии в соцсетях.

«Примеряю спальник»: Любовь Толкалина заявила о намерении покинуть Россию
Любовь Толкалина. Фото: Global Look Press

Актриса Любовь Толкалина в соцсетях сообщила, что покидает в скором времени Россию.

Любовь Толкалина
Любовь Толкалина. Фото: «Телеграм» Любови Толкалиной

«Доброе утро, примеряю спальник: собираюсь в Непал, на Эверест».

Любовь Толкалина

На снимке Любовь Толкалина запечатлена в серебристом спальном мешке. Некоторым она напомнила героиню «Кавказской пленницы», знаменитой комедии Леонида Гайдая.

Напомним, что Любовь Толкалина обожает поездки в Непал. Актриса получила большую известность после выхода на экраны картины «Антикиллер».

Ранее актриса была в отношениях с режиссером Егором Кончаловским. От него у Любови Толкалиной есть общая дочь Мария Михалкова-Кончаловская.

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