«Сотворили мою мечту»: Валя Карнавал похвасталась обновленным Гелендвагеном

Тиктокерша Валя Карнавал разместила в личном микроблоге свежее фото своего автомобиля с розовыми и черными деталями. Знаменитость поблагодарила людей, которые помогли ей с дизайном Гелендвагена.

Карнавал выбрала ярко-розовой цвет, чтобы оставаться в тренде и привлекать внимание автолюбителей. Именно оттенок Барби оказался самым лучшим для блогера.

Бывшая возлюбленная Егора Крида не стала перекрашивать свою машину за несколько десятков миллионов полностью в розовый. Валя оставила несколько деталей машины черными.

«Ребята, это моя машина! Сотворили мою мечту. Все, что у меня было в голове! Она именно такая, какой я ее представляла. Она никогда не остается без внимания. Вы только посмотрите, какая она крутая. Спасибо вам большое за то, исполнили мою мечту!», – поблагодарила Валя автомобильный салон.

Напомним, ранее Валя Карнавал познакомилась с родителями своего нового бойфренда Саши Стоуна. Встреча состоялась на дне рождения избранника исполнительницы.

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