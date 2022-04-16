«Я – карьеристка, не мать и не жена»: Настя Ивлеева объяснила, почему одинока

Как отметила телеведущая, она не думает о семье и ребенке.

Телеведущая Настя Ивлеева в «Телеграм» ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, есть ли у нее сейчас парень.

«У меня сейчас начинаются такие люто загруженные дни и командировки, что я с трудом выкраиваю время для встреч с мамулей и доберманом Юриком. Тут никакая любовь не выживет. Впрочем, такие штуки специально не придумаешь. Короче, я встречаюсь с работой! Мы давно не виделись и жутко друг по другу скучали. Нам тупо ни до кого». Настя Ивлеева

По словам Насти Ивлеевой, она не думает сейчас о семье с ребенком. От слова совсем. «Ну и с появлением добермана Юры я чувствую мощную ответственность, ибо эта порода довольная капризна и с характером. Я карьеристка, не мать и не жена», — заявила Настя Ивлеева.

Напомним, что Настя Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем. Этим отношениям пришел конец. Сейчас телеведущая одинока.

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