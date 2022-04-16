«Если мозгов нет, то они и не появятся»: Оскар Кучера оскорбительно высказался о Насте Ивлеевой

Актер Оскар Кучера в «Телеграм» оскорбительно высказался о телеведущей Насте Ивлеевой. Ранее она пожаловалась, что шесть лет раскрутки в популярной соцсети, которая была не так давно заблокирована в России, пошли коту под хвост.

«Если мозгов нет, то они и не появятся». Оскар Кучера

Напомним, что Настя Ивлеева сейчас пробует раскрутить свой телеграм-канал. Удается это пока с переменным успехом. В этой соцсети у нее чуть выше семисот тысяч подписчиков.

Добавим, что у самого Оскара Кучеры в «Телеграм» чуть больше тридцати тысяч пользователей.

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