«Езжай к себе во Францию»: Миронов потребовал лишить Депардье российского гражданства

Как отметил лидер «Справедливой России», каждый должен в сложившихся обстоятельствах определиться.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что французский актер Жерар Депардье должен был лишен российского гражданства.

По словам Сергея Миронова, в свое время француз преследовал определенные цели, получая паспорт другого государства. Он не хотел платить 56 процентов со своих доходов во Франции. В итоге он получил паспорт России и платил только 13 процентов налога.

«Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не родина — езжай к себе во Францию». Сергей Миронов

Ранее Жерар Депардье негативно высказывался о России в связи с событиями на Украине. Его слова вызвали широкий общественный резонанс, сообщает Ura.ru.

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