«Я осталась в стране как патриот совершать добро»: Волочкова объяснила, почему не уехала за границу

По словам танцовщицы, у нее постоянно идут спектакли.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от некоторых российских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса она осталась на родине.

Как отметила танцовщица, у нее постоянно проходят спектакли. Она как альтруист ищет финансовую поддержку на расходную часть. Однако об этом танцовщица не трезвонит на каждом углу. По словам Волочковой, она объединяет детей России. Правда, СМИ такое не интересно обсуждать, сообщает МК.ru.

«Это интересно только тем, кто меня знает. Смотрите, у нас многие убежали по заграницам, я осталась в стране как патриот совершать добро». Анастасия Волочкова

Напомним, что за последнее время Россию покинули сразу несколько известных личностей. Среди них певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, шоумен Семен Слепаков и некоторые другие.

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