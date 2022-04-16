«Не собирается возвращаться»: Павел Дуров против, чтобы его называли российском бизнесменом

Программист больше не хочет прилетать на родину.

Бизнесмен и создатель «ВКонтакте» Павел Дуров отказался от своей Родины. Знаменитость стал гражданином Франции.

Павел давно живет за границей. У предпринимателя есть роскошная вилла в Дубае. Масштабами этой недвижимости был поражен даже богатый блогер и исполнитель Алишер Моргенштерн.

«Павел уехал из России много лет назад, и не собирается возвращаться. Он хочет, чтобы публике стало известно, что в прошлом году он стал гражданином Франции», — отметил представитель Дурова в социальных сетях.

Помощник Павла Дурова также заявил, что у бизнесмена есть паспорт гражданина Сент-Китса и Невиса. Программист родился и вырос в Санкт-Петербурге, но просит больше не называть себя российским бизнесменом.

Напомним, ранее Павел Дуров разозлил телеведущую Ольгу Бузову. Создатель «Телеграма» забыл разработать маски для улучшения внешнего облика при отправке небольших роликов в соцсети. И это расстроило Бузову.

Ольга не понимает, почему в «кружочках» Дурова выглядит хуже обычного.

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